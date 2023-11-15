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Экс-тренер «Сочи» Гаранин возглавил «Черноморец»

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Вадим Гаранин назначен главным тренером новороссийского «Черноморца».
Экс-тренер «Сочи» Гаранин возглавил «Черноморец»
  • РИА Новости

Соглашение с 52-летним специалистом и его штабом рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает пресс-служба «Черноморца».

Гаранин тренировал «Сочи», «Енисей», «Тверь». С красноярским клубом он выходил в полуфинал Кубка России.

15 ноября стало известно, что Константин Зырянов вместе с помощником главного тренера Константином Лобовым, тренером Дмитрием Вязьмикиным и наставником вратарей Юрией Окрошидзе покинули новороссийский клуб.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перебраться в чемпионат Франции.

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