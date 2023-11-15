Губерниев, Генич и Шнякин поссорились из-за премии ТЭФИ

Комментаторы «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, Константин Генич и Дмитрий Шнякин вступили в перепалку в социальных сетях.

Причиной конфликта стало то, что Шнякин отсутствовал в списке финалистов, претендующих на национальную телевизионную премию ТЭФИ, несмотря на комментирование в финале чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией.

В категории «Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор» вошли две номинации с Дмитрием Губерниевым и одна с Георгием Черданцевым.

«Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ и потопил партнёра Трушечкина, репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых», — написал Шнякин в своём Telegram-канале.

Генич поддержал коллегу, заявив, что за комментирование в финале чемпионата мира в Катаре тот не просто должен, а обязан был получить номинацию.

«Зависть, золотые мои коллеги — футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть — удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону — скоро биатлон и лыжи», — ответил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал себя главным защитником Загитовой от хейтеров.