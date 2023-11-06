Губерниев назвал себя главным защитником Загитовой от хейтеров

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Алина прекрасна! Для многих она является раздражителем. Но раздражение — приятная эмоция. Как самый главный защитник Алины Загитовой хочу сказать: она большая молодец!» — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Губерниев заявил, что Загитову привлекает его типаж мужчины.