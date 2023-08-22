Губерниев считает, что Загитову привлекает его типаж мужчины

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение касаемо типажа мужчины олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Всегда чувствовалось, что её большего всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, стиле и сексе. Но обо мне мечтать не приходится, потому что моё сердце занято», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Загитова в интервью юмористу Павлу Воле рассказала, что в начале отношений она не обращает внимания на типаж мужчин.

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Алина Загитова объяснила, каким видит идеал мужчины.