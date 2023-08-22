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Губерниев считает, что Загитову привлекает его типаж мужчины

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение касаемо типажа мужчины олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Губерниев считает, что Загитову привлекает его типаж мужчины
  • РИА Новости

«Всегда чувствовалось, что её большего всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, стиле и сексе. Но обо мне мечтать не приходится, потому что моё сердце занято», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Загитова в интервью юмористу Павлу Воле рассказала, что в начале отношений она не обращает внимания на типаж мужчин.

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Алина Загитова объяснила, каким видит идеал мужчины.

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