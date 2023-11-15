В «Ахмате» планируют расстаться с некоторыми игроками зимой

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.

«С некоторыми футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придётся расстаться. Также будем усиливаться. Кардинальных перемен не будет, но перемены будут», — цитирует Газзаева «Чемпионат.com».

После 15 туров РПЛ клуб находится на 15-й позиции в турнирной таблице, в зоне вылета из высшего дивизиона. Главным тренером команды является Михаил Ромащенко.

26 ноября «Ахмат» проведёт матч с «Оренбургом» на выезде. Начало — в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Владислав Камилов через пять лет планирует вернуться в «Реал».