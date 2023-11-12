Футболист «Ахмата» Камилов через пять лет планирует вернуться в «Реал»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов рассказал о стажировке в мадридском «Реале».

«Помню Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя из своей двухнедельной стажировки в «Реале». И конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Камилова Sport24.

Полузащитник ответил на вопрос о том, когда планирует вернуться в мадридский клуб.

«Возможно, лет через пять. Да, строю такие планы», — сказал он.

28-летний россиянин ездил на эту стажировку во время занятий в футбольной академии Коноплёва в Тольятти.

В нынешнем сезоне он отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия назвал провальным для грозненского клуба первый круг Российской премьер-лиги.