Футболист «Ахмата» Камилов через пять лет планирует вернуться в «Реал»
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«Помню Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя из своей двухнедельной стажировки в «Реале». И конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Камилова Sport24.
Полузащитник ответил на вопрос о том, когда планирует вернуться в мадридский клуб.
«Возможно, лет через пять. Да, строю такие планы», — сказал он.
28-летний россиянин ездил на эту стажировку во время занятий в футбольной академии Коноплёва в Тольятти.
В нынешнем сезоне он отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия назвал провальным для грозненского клуба первый круг Российской премьер-лиги.