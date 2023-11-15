RT в Telegram
Подпишись

Анна Щербакова — о сравнениях с известной тёзкой: бывают неприятные ситуации

Короткая ссылка
Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала, как на её жизнь влияет тот факт, что она является тёзкой олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
Анна Щербакова — о сравнениях с известной тёзкой: бывают неприятные ситуации
  • РИА Новости

«Бывают неприятные ситуации. В Казани, когда я приходила получать аккредитацию, меня спрашивают, кто я. Отвечаю: «Анна Щербакова». И в ответ: «Ага, та самая дублёр?». Это звучало очень унизительно», — цитирует Анну «СЭ».

Щербакова, выступающая в женском одиночном катании, стала победительницей Олимпиады-2022. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить