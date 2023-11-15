Анна Щербакова — о сравнениях с известной тёзкой: бывают неприятные ситуации
- РИА Новости
«Бывают неприятные ситуации. В Казани, когда я приходила получать аккредитацию, меня спрашивают, кто я. Отвечаю: «Анна Щербакова». И в ответ: «Ага, та самая дублёр?». Это звучало очень унизительно», — цитирует Анну «СЭ».
Щербакова, выступающая в женском одиночном катании, стала победительницей Олимпиады-2022. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.