Гладилин: футболисты «Спартака» не прогрессируют при Абаскале

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что футболисты столичного клуба не прогрессируют при главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, он старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно. При нём не прогрессируют футболисты», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Накануне красно-белые на своём поле обыграли «Ростов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1. Следующий матч московский клуб проведёт 25 ноября в гостях с «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о положении столичного клуба в таблице РПЛ.