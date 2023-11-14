Бушманов: «Спартак» занимает не своё место в таблице РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о положении столичного клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартаку» не хватает стабильности, хорошие матчи чередовались с неудачными. Понятно, что по составу команда должна находиться выше, команда занимает не своё место. Они точно должны быть выше», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Накануне красно-белые на своём поле обыграли «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч московский клуб проведёт 25 ноября в гостях с «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не возглавит «Спартак».