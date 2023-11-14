Гурцкая: Черчесова точно не будет в «Спартаке»
«Черчесова точно не будет в «Спартаке». На 99,9%. Сейчас он не рассматривается даже близко. Кто рассматривается? Иностранец, скорее всего», — сказал Гурцкая в YouTube-шоу «Это футбол, брат!».
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».
Красно-белые по итогам 15 туров с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице.
Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты «Спартака» после завершения первого круга РПЛ.