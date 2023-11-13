RT в Telegram
Подпишись

Газзаев: Зобнин, Соболев и Джикия — это твёрдые игроки основы «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты «Спартака» после завершения первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газзаев: Зобнин, Соболев и Джикия — это твёрдые игроки основы «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Спартак» играет крайне нестабильно, можно даже сказать, что его лихорадит. Стартовый состав красно-белых менялся постоянно, чуть ли не в каждой игре из 15 первого круга РПЛ», — сказал Газзаев RT.

Тренер не обошёл стороной и тему возможных конфликтов в «Спартаке» между игроками и Гильермо Абаскалем.

«Всю ответственность за результат всегда несёт главный тренер. На мой взгляд, Зобнин, Соболев и Джикия — это твёрдые игроки стартового состава «Спартака». Сложно судить об их отношениях с Абаскалем, но конфликтные ситуации возникают всегда, а задача наставника — в обязательном порядке выпускать сильнейших футболистов на матч. Есть у него проблемы с игроками или нет, не имеет значения», — добавил он.

Ранее Газзаев посетовал на неукомплектованность ЦСКА перед началом чемпионата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить