Газзаев: Зобнин, Соболев и Джикия — это твёрдые игроки основы «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты «Спартака» после завершения первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» играет крайне нестабильно, можно даже сказать, что его лихорадит. Стартовый состав красно-белых менялся постоянно, чуть ли не в каждой игре из 15 первого круга РПЛ», — сказал Газзаев RT.

Тренер не обошёл стороной и тему возможных конфликтов в «Спартаке» между игроками и Гильермо Абаскалем.

«Всю ответственность за результат всегда несёт главный тренер. На мой взгляд, Зобнин, Соболев и Джикия — это твёрдые игроки стартового состава «Спартака». Сложно судить об их отношениях с Абаскалем, но конфликтные ситуации возникают всегда, а задача наставника — в обязательном порядке выпускать сильнейших футболистов на матч. Есть у него проблемы с игроками или нет, не имеет значения», — добавил он.

Ранее Газзаев посетовал на неукомплектованность ЦСКА перед началом чемпионата.