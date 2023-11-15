Главный тренер «Родины»: культура российских футболистов роботизирована
«Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Я буду стараться делать всё возможное, чтобы они продемонстрировали свой талант, а не действовали как роботы», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.
До назначения в «Родину» Артига работал в системе «Барселоны» и в сборной Объединённых Арабских Эмиратов.
Ранее Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста.