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Главный тренер «Родины»: культура российских футболистов роботизирована

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Главный тренер «Родины» Франк Артига поделился мнением об особенностях российского футбола.

«Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Я буду стараться делать всё возможное, чтобы они продемонстрировали свой талант, а не действовали как роботы», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

До назначения в «Родину» Артига работал в системе «Барселоны» и в сборной Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста.

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