Bild: поддержавший Палестину Эль-Гази подаст в суд на «Майнц» после расторжения контракта

Полузащитник Анвар Эль-Гази подаст на «Майнц» в суд после расторжения контракта.

Как сообщает Bild, футболист подал исковое заявление в суд Майнца по трудовым спорам. Эль-Гази собирается добиться того, чтобы ему сообщили конкретную причину расторжения договора, а после этого решится вопрос о законности решения.

В ноябре «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. В клубе заявили, что приняли данное решение «в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях».

Ранее Эль-Гази признался, что не жалеет об увольнении из «Майнца» за поддержку Палестины.