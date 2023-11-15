Вишневский побил рекорд «Спартака» по матчам в КХЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский принял участие в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо».

Для 33-летнего хоккеиста игра стала 359-й за карьеру в составе красно-белых в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Игра завершилась со счётом 4:3. «Спартак» набрал 45 очков и возглавляет Западную конференцию. В активе «Динамо» также 45 очков и вторая позиция.

В других матчах «Витязь» обыграл «Сочи» (3:1), а «Металлург» победил минское «Динамо» (4:1).

Ранее двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».