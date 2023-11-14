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Аль‑Харби: УЕФА хочет пригласить «Аль‑Наср» для участия в Лиге чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность пригласить саудовский «Аль‑Наср» для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба из-за его популярности, сообщает журналист Али Аль‑Харби в Twitter.

По информации СМИ, в августе Федерация футбола Саудовской Аравии планировала обратиться в УЕФА с просьбой получить приглашение для участия в ЛЧ сезона‑2024/25.

В мае 2022 года УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов с сезона‑2024/25. Турнир расширят с 32 до 36 клубов, вместо группового этапа команды будут играть по швейцарской системе в единой таблице.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новый формат Лиги чемпионов УЕФА.

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