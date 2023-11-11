Президент «Реала» Перес раскритиковал формат Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новый формат Лиги чемпионов УЕФА.

«В следующем сезоне в Лиге чемпионов будет необычный абсурдный формат, не имеющий футбольного смысла. Без матчей дома и на выезде и с большим количеством игр. Абсурд. УЕФА заботится только об интересах тех, кто управляет этой системой», — цитирует Переса Marca.

В мае 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил новый формат Лиги чемпионов с сезона‑2024/25. Турнир расширят с 32 до 36 клубов, вместо группового этапа команды будут играть по швейцарской системе в единой таблице.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.