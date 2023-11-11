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Анчелотти не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

«Продление контракта? Нам нужно время, чтобы подумать об этом», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсетях.

Наставник тренирует «Реал» с 2021 года. Он также работал в клубе с 2013-го по 2015-й. Итальянец привёл команду к двум победам в Лиге чемпионов и титулу чемпиона Испании.

По информации СМИ, летом 2024-го после окончания контракта Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Ранее Анчелотти раскритиковал Жерара Пике за принижение победы «Реала» в Лиге чемпионов.

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