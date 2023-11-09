Анчелотти раскритиковал Пике за принижение победы «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал высказывание бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике по поводу достижений мадридского клуба.

«Он живёт в своём собственном мире. Никто никогда не забудет нашу 14-ю победу в Лиге чемпионов, Мы запомним это на всю жизнь», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra в соцсетях.

9 ноября Пике заявил, что победы «Барселоны» в Лиге чемпионов запоминаются, а «Реала» — нет.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. Команда является рекордсменом по победам на турнире. На счету «Барселоны» пять титулов европейского кубка.

Ранее сообщалось, что Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.