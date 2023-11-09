Пике считает, что победы «Барселоны» запоминаются, а «Реала» — нет

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил каталонский клуб с мадридским «Реалом».

«Реал» мало что демонстрирует на поле, но добивается результата. Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а их последнюю победу в Лиге чемпионов никто не помнит», — цитирует Пике AS.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. Команда является рекордсменом по победам на турнире. На счету «Барселоны» пять титулов европейского кубка.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.