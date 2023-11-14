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Фетисов: Баха для меня не существует

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«...Баха для меня не существует. Я его хорошо знаю, мы много что вместе делали, общались, в том числе по продвижению нашей заявки на Олимпиаду в Сочи. Бах — такой же как Тардиф, но на более высоком уровне», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться.

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