Норвежские двоеборки пожаловались на медосмотр, где врач видел их полуобнажёнными

Норвежские двоеборки пожаловались на медосмотр, где специалист-мужчина видел их полуобнажёнными.

«После этого они вернулись к нам в слезах. Ситуация очень печальная для нас», — приводит NRK слова тренера сборной Норвегии по лыжному двоеборью Ивара Стуана.

Сообщается, что это произошло во время прохождения диагностики физического состояния. Девушки были в трусах и лёгких бюстгальтерах.

«Было некомфортно, а сама процедура была очень непонятной», — заявила Гида Вествол Хансен.

Отмечается, что диагностика проходит по требованию Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Клебо заболел коронавирусом.