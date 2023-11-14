Норвежские двоеборки пожаловались на медосмотр, где врач видел их полуобнажёнными
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«После этого они вернулись к нам в слезах. Ситуация очень печальная для нас», — приводит NRK слова тренера сборной Норвегии по лыжному двоеборью Ивара Стуана.
Сообщается, что это произошло во время прохождения диагностики физического состояния. Девушки были в трусах и лёгких бюстгальтерах.
«Было некомфортно, а сама процедура была очень непонятной», — заявила Гида Вествол Хансен.
Отмечается, что диагностика проходит по требованию Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Клебо заболел коронавирусом.