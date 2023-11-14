Президент сербского «Спартака» уверен, что Кержакова ждёт хорошее тренерское будущее

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера.

«Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в «Спартаке». Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни и уверен, его ждет хорошее тренерское будущее», — приводит слова Симовича Sport24.

Кержаков возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).

Ранее Кержаков заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии.