Кержаков заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии по футболу.

«Отметил бы плохую инфраструктуру, она хуже, чем у нас. Почти везде старые стадионы. Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, что 17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее Кержаков ответил на вопрос о своей зарплате в клубе.