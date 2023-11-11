Кержаков заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии
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«Отметил бы плохую инфраструктуру, она хуже, чем у нас. Почти везде старые стадионы. Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков», — приводит слова Кержакова ТАСС.
Напомним, что 17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.
Ранее Кержаков ответил на вопрос о своей зарплате в клубе.