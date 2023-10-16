Кержаков: в Сербии я получаю столько, сколько тренеры из Второй лиги России

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос о своей зарплате в клубе.

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в «Пари НН». Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю», — цитирует тренера СЭ.

Он добавил, что его зарплата составляет около $2 тыс. в месяц.

Напомним, что 17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее президент «Спартака» заявил, что Кержаков сделал из команды «Манчестер Сити».