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Президент «Атлетико Сеаренсе» пригласил Александра Мостового на просмотр

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Президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силва пригласил Александра Мостового на просмотр.
Президент «Атлетико Сеаренсе» пригласил Александра Мостового на просмотр
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит её в будущем», — приводит слова да Силвы «РБ Спорт».

В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.

Ранее сообщалось, что Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером.

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