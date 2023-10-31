Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером

Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников высказался о бывшем игроке московского «Спартака» и сборной России Александре Мостовом.

«Мостовой — молодец. Александр интересен в своих суждениях. Он был большим футболистом, и у него большое понимание игры», — приводит слова Овчинникова РИА Новости.

По его словам, в процессе обучения в РФС Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны.

«Я вижу, что при определённых обстоятельствах, когда Мостовой получит соответствующую лицензию, сможет работать на самом высоком уровне», — сказал он.

В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.

Ранее Мостовой заявил, что рассчитывает тренировать топ-клуб после получения лицензии.