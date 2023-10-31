Овчинников считает, что Мостовой сможет стать успешным тренером
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мостовой — молодец. Александр интересен в своих суждениях. Он был большим футболистом, и у него большое понимание игры», — приводит слова Овчинникова РИА Новости.
По его словам, в процессе обучения в РФС Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны.
«Я вижу, что при определённых обстоятельствах, когда Мостовой получит соответствующую лицензию, сможет работать на самом высоком уровне», — сказал он.
В середине мая 55-летний россиянин подал документы в академию РФС.
Ранее Мостовой заявил, что рассчитывает тренировать топ-клуб после получения лицензии.