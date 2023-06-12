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Мостовой рассчитывает тренировать топ-клуб после получения лицензии

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не готов начинать тренерскую карьеру с нуля и согласен работать только в топ-клубе после получения лицензии.
Мостовой рассчитывает тренировать топ-клуб после получения лицензии
  • РИА Новости

«Готов ли подниматься с нуля? Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол, 15 из них — в Европе. РПЛ? Хотя бы», — цитирует Мостового РИА Новости.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Ранее Мостовой заявил, что согласился бы тренировать московское «Динамо», если бы поступило приглашение.

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