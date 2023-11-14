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Алонсо: 35 часов добирался в «Краснодар» из сборной Парагвая

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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что ему было тяжело добираться в национальную команду Парагвая из-за больших перелётов.
Алонсо: 35 часов добирался в «Краснодар» из сборной Парагвая
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это очень тяжело. На поездку в национальную команду Парагвая у меня уходит минимум 35 часов, а бывает и 50. И это только в одну сторону!» — цитирует Алонсо «Чемпионат.com».

В текущем сезоне 30-летний парагваец провёл за клуб 21 матч во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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