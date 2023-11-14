Евлоев — о предстоящем поединке с Алленом: готов растерзать Арнольда
- Gettyimages.ru
- © Cooper Neill
«Вперёд! Готов растерзать Арнольда. Канада, приготовься», — написал Евлоев в социальных сетях.
Турнир состоится 20 января в Торонто.
В последнем поединке Евлоев победил Диего Лопеса на UFC 288.
Россиянин провёл 17 поединков и одержал в них 17 побед. На счету Аллена 19 побед и два поражения.
Ранее американский боец UFC Дастин Порье высказал мнение, как бразильцу Чарльзу Оливейре победить россиянина Ислама Махачева.