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Евлоев — о предстоящем поединке с Алленом: готов растерзать Арнольда

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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о своём поединке с англичанином Арнольдом Алленом на турнире UFC 297.
Евлоев — о предстоящем поединке с Алленом: готов растерзать Арнольда
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Вперёд! Готов растерзать Арнольда. Канада, приготовься», — написал Евлоев в социальных сетях.

Турнир состоится 20 января в Торонто.

В последнем поединке Евлоев победил Диего Лопеса на UFC 288.

Россиянин провёл 17 поединков и одержал в них 17 побед. На счету Аллена 19 побед и два поражения.

Ранее американский боец UFC Дастин Порье высказал мнение, как бразильцу Чарльзу Оливейре победить россиянина Ислама Махачева.

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