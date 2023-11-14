Евлоев — о предстоящем поединке с Алленом: готов растерзать Арнольда

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о своём поединке с англичанином Арнольдом Алленом на турнире UFC 297.

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