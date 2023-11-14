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Павлович опустился на третью строчку в рейтинге тяжеловесов UFC

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович потерял одну строчку в обновлённом рейтинге тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Павлович опустился на третью строчку в рейтинге тяжеловесов UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщается на сайте UFC, россиянин опустился со второго на третье место. 

Возглавляет тяжёлый дивизион британец Том Аспинэлл. Чемпионом является американец Джон Джонс.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся более сильным.

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