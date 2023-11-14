RT в Telegram
Подпишись

Бородюк заявил, что Тюкавин заслужил вызов в сборную России

Короткая ссылка
Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заслужил вызов в сборную России.
Бородюк заявил, что Тюкавин заслужил вызов в сборную России
  • РИА Новости

«У Кости Тюкавина была безголевая серия, которая, к счастью, прервалась, и он начал регулярно забивать. В последних матчах он показывал хорошую игру и заслужил место в сборной России, но его по каким-то причинам в этот раз решили не вызывать. Надеюсь, что после продления контракта пропадут все слухи и он будет спокойно демонстрировать своё мастерство в «Динамо».

Футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Пятые — седьмые места для других команд, это не уровень «Динамо». И если команда по итогам сезона там окажется, то сезон вряд ли можно будет назвать удачным. Тренерский штаб должен настраивать команду на то, чтобы бороться за титулы. Для этого у клуба всё есть, включая замечательных болельщиков.

Хотел бы пожелать команде как можно удачнее выступить в этом сезоне. Его можно будет считать успешным, если бело-голубые займут место в тройке. Для этого всё у «Динамо» есть — руководство всё делает, помогает ветеранам клуба, ведь без прошлого не будет будущего. В этом плане работа ведётся правильная», — заявил Бородюк RT.

Ранее Бородюк подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить