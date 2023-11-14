Бородюк: «Динамо» сможет побороться за трофеи, если не будет терять очки с командами из нижней части таблицы

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) для «Динамо» в текущем сезоне.

«Руководство клуба всё делает для команды: отличная инфраструктура, один из лучших стадионов Европы, великолепная база, финансирование на высоком уровне. Поэтому динамовцы должны ставить только самые высокие задачи. Так что текущее третье место — это хорошо, а отлично будет, когда «Динамо» будет на первом.

Если говорить по первому кругу, «Краснодар» и «Зенит» выделяются стабильностью, поэтому по праву занимают первые два места. Если «Динамо» не будет терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы и научится выигрывать их за счёт характера, то сможет побороться за самые высокие места и трофеи», — заявил Бородюк RT.

Ранее Кобелев рассказал, что необходимо сделать «Динамо» для победы в РПЛ.