Бородюк: «Динамо» сможет побороться за трофеи, если не будет терять очки с командами из нижней части таблицы
- РИА Новости
«Руководство клуба всё делает для команды: отличная инфраструктура, один из лучших стадионов Европы, великолепная база, финансирование на высоком уровне. Поэтому динамовцы должны ставить только самые высокие задачи. Так что текущее третье место — это хорошо, а отлично будет, когда «Динамо» будет на первом.
Если говорить по первому кругу, «Краснодар» и «Зенит» выделяются стабильностью, поэтому по праву занимают первые два места. Если «Динамо» не будет терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы и научится выигрывать их за счёт характера, то сможет побороться за самые высокие места и трофеи», — заявил Бородюк RT.
Ранее Кобелев рассказал, что необходимо сделать «Динамо» для победы в РПЛ.