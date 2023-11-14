Todofichajes: «Барселона» может приобрести Киммиха у «Баварии» за €80 млн

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб в следующее трансферное окно.

По информации Todofichajes, «Барселона» проявляет интерес к футболисту. Переход Киммиха может состояться зимой или по окончании текущего сезона. Сумма перехода оценивается в €80 млн.

В нынешнем сезоне Киммих провёл за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о желании сохранить защитника Альфонсо Дэвиса в команде.