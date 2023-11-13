Президент «Баварии»: хотим сохранить Дэвиса в команде

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о желании сохранить защитника Альфонсо Дэвиса в команде.

«У Альфонсо есть действующий контракт с нашим клубом до июня 2025 года. Конечно, мы хотим сохранить Дэвиса в команде. Надеюсь, что он тоже проявит желание остаться», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщает As, «Реал» активизировался в переговорах с футболистом. Отмечается, что сам игрок готов перейти в мадридский клуб.

В сезоне-2023/24 Дэвис провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в трансфере Дэвиса.