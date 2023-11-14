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Бах раскритиковал организацию государствами «политических» турниров

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал организацию государствами «политических» турниров.

«Некоторые хотят организовать свои собственные политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват государством международного спорта. Если им это удастся, роль международных федераций и роль олимпийского движения станут неактуальными», — приводит слова Баха пресс-служба организации.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

Ранее Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта.

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