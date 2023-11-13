Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта
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«Мы должны сейчас пользоваться этими возможностями. Без сомнения, искусственный интеллект изменит нашу жизнь и спорт. ИИ может совершить революцию в подготовке спортсменов», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.
В начале сентября МОК объявил о создании комиссии по киберспорту.
Ранее Бах заявил, что решение отстранить ОКР не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.