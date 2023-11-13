Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта.

«Мы должны сейчас пользоваться этими возможностями. Без сомнения, искусственный интеллект изменит нашу жизнь и спорт. ИИ может совершить революцию в подготовке спортсменов», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

В начале сентября МОК объявил о создании комиссии по киберспорту.

Ранее Бах заявил, что решение отстранить ОКР не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.