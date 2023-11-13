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Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта.
Бах призвал к внедрению в соревнования искусственного интеллекта
  • Gettyimages.ru
  • © Hanna Lassen

«Мы должны сейчас пользоваться этими возможностями. Без сомнения, искусственный интеллект изменит нашу жизнь и спорт. ИИ может совершить революцию в подготовке спортсменов», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

В начале сентября МОК объявил о создании комиссии по киберспорту.

Ранее Бах заявил, что решение отстранить ОКР не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.

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