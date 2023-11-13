Бах: решение отстранить ОКР не должно вести к приостановке членства федераций России
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«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующей спортивной федерации России», — приводит слова Баха пресс-служба организации.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.
Ранее сообщалось, что почётный президент ОКР надеется на поддержку CAS в споре с МОК.