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Бах: решение отстранить ОКР не должно вести к приостановке членства федераций России

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.
Бах: решение отстранить ОКР не должно вести к приостановке членства федераций России
  • Gettyimages.ru

«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующей спортивной федерации России», — приводит слова Баха пресс-служба организации.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

Ранее сообщалось, что почётный президент ОКР надеется на поддержку CAS в споре с МОК.

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