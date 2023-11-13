Бах: решение отстранить ОКР не должно вести к приостановке членства федераций России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.

«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующей спортивной федерации России», — приводит слова Баха пресс-служба организации.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

Ранее сообщалось, что почётный президент ОКР надеется на поддержку CAS в споре с МОК.