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Почётный президент ОКР надеется на поддержку CAS в споре с МОК

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Почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов не уверен, что Спортивный арбитражный суд встанет на сторону ОКР в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать, каким оно будет», — цитирует Смирнова РИА Новости.

При этом он выразил неуверенность, что российская делегация сможет принять участие в заседании.

«Будут слушания — будем ждать, как они будут это дело делать», — добавил Смирнов.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство. 

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в МОК сообщили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции в отношении ОКР.

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