Почётный президент ОКР надеется на поддержку CAS в споре с МОК
«Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать, каким оно будет», — цитирует Смирнова РИА Новости.
При этом он выразил неуверенность, что российская делегация сможет принять участие в заседании.
«Будут слушания — будем ждать, как они будут это дело делать», — добавил Смирнов.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.
Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в МОК сообщили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции в отношении ОКР.