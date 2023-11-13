Бестемьянова: помню Тарасову и Морозова ещё юниорами — удивило, как близко катаются

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.

«Как мне кажется, в паре Тарасовой и Морозова всегда было очень хорошее взаимопонимание и взаимодействие друг с другом. Помню их ещё юниорами и тот момент, когда я впервые увидела их на тренировке. Меня тогда поразило, как близко они катаются — такое обычно присуще танцорам», — заявила RT Бестемьянова.

Бывшая фигуристка также рассказала, почему ей казалось, что Тарасова и Морозов объявят о завершении карьеры после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Серебряные медали на Олимпиаде были вершиной в карьере Жени и Вовы — это абсолютно верно. Я предполагала, что после этого они и завершат карьеру. Меня удивило, что ребята продолжили выступать после этого ещё какое-то время. Почему мне так казалось? Вы знаете, в фигурном катании как-то принято, что после достижения такого высокого результата можно уйти непобеждённым».

Ранее Новицкий рассказал, что делало пару Тарасовой и Морозова заметнее других фигуристов.