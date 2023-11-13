Аршавин: сейчас в России нет таких сильных игроков, как раньше

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказал мнение о сильных игроках в России.

«Думаю, в марте или апреле 2008 года, ещё до бронзы на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы «выстрелим». Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше», — приводит слова Аршавина RG.ru.

Аршавин выступал за «Арсенал» (с 2009 по 2013 год), «Зенит» и «Кайрат». За сборную России Аршавин провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Аршавин рассказал о поездке в столицу Великобритании.