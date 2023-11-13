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Рахимов заявил, что Рыбус не сыграет за «Рубин» до конца года

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что защитник казанского клуба Мацей Рыбус не сможет принять участие в матчах из-за травмы до конца года.
Рахимов заявил, что Рыбус не сыграет за «Рубин» до конца года
  • Gettyimages.ru

«Рыбус сможет сыграть в оставшихся до зимней паузы матчах?» — «До конца года мы рисковать не будем. У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.

В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее «Рубин» победил «Сочи» в 15-м туре и продлил беспроигрышную серию в РПЛ.

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