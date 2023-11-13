Рахимов заявил, что Рыбус не сыграет за «Рубин» до конца года
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«Рыбус сможет сыграть в оставшихся до зимней паузы матчах?» — «До конца года мы рисковать не будем. У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.
В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.
Ранее «Рубин» победил «Сочи» в 15-м туре и продлил беспроигрышную серию в РПЛ.