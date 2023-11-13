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Пименов назвал провальным трансфер Дуарте в «Спартак»

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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в текущем сезоне.

«Трансфер Дуарте — провальный тра­нсфер. Даже по его внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте», — приводит слова Пименова «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что в клубе недовольны, как выступили в первом круге РПЛ.

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