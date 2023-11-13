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Медина: в «Спартаке» недовольны первым кругом

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что в клубе недовольны, как клуб выступил в первом круге РПЛ.
Медина: в «Спартаке» недовольны первым кругом
  • Gettyimages.ru

«Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты», — приводит слова Медины Metaratings.

Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч красно-белые сыграют 25 ноября в гостях с «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный конфликт главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

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