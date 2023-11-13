Гаджиев считает, что Павлович получит шанс на титульный бой в UFC через два года

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, когда российский боец Сергей Павлович сможет получить титульный бой в UFC.

«Если обсуждать в контексте возможного чемпионского боя, то он возможен только через два года. Четыре-пять месяцев Сергей не будет драться, потом ему нужно снова пройти круг до чемпионского боя. Только потом Сергей может снова говорить о своих чемпионских амбициях», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее.