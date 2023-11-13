В руководстве «Ростова» довольны игрой команды в первом круге РПЛ

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов подвёл итоги первого круга чемпионата России по футболу.

«Хотелось бы лучшего, но игра команды мне нравится. Результат команды и работу главного тренера я не буду оценивать», — цитирует Сайманова РИА Новости.

Накануне «Ростов» в гостях проиграл «Спартаку» в рамках 15-го тура РПЛ (1:2). Следующий матч подопечные Валерия Карпина сыграют 26 ноября дома с «Пари НН».

«Ростов» с 17 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.