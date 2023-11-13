Белоус заявил, что сомневается в перспективах Абаскаля
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«Сомневаюсь в перспективах этого специалиста. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретёт стабильность ни в игре, ни в результатах», — цитирует Белоуса «СЭ».
Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч красно-белые сыграют 25 ноября в гостях с «Балтикой».
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0.