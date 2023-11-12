«Спартак» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0

Московский футбольный клуб «Спартак» подарил бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0.

Боец пришёл поддержать красно-белых в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» и получил в подарок от московского клуба игровую футболку с особенным номером.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда Георгий Джикия вернётся в общую группу.