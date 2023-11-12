Абаскаль: Джикия должен вернуться в общую группу на следующей неделе

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда вернётся Георгий Джикия в общую группу.

«Джикия скоро будет тренироваться в общей группе. Скорее всего, на предстоящей неделе», — цитирует Абаскаля РИА Новости.

Игра 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Зобнина пришлось заменить на 39-й минуте.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).