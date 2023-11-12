RT в Telegram
Подпишись

Вахания: никто в «Ростове» не удовлетворён положением в турнирной таблице

Короткая ссылка
Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Никто в команде не удовлетворён тем, где мы сейчас находимся. Попытаемся во второй половине чемпионата всё исправить. У нас на каждую игру особенный заряд, мы недовольны нашим положением и на каждый матч выходим умирать», — передаёт слова Зобнина корреспондент RT.

Игра 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Зобнина пришлось заменить на 39-й минуте.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что ему совсем не понравилась игра его подопечных в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить