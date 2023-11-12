Карпин — о матче со «Спартаком»: первый тайм — катастрофа

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что ему совсем не понравилась игра его подопечных в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Как бы я объяснил провал в первом тайме? Футболистам объясню. По мне, все 45 минут — катастрофа. Не в первые 15. Конкретнее футболистам скажу», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, в перерыве «можно было менять всех 11 игроков и тренера после».

«Всё не плохо, а первый тайм — катастрофа. Почему это происходит — это мои проблемы и команды», — заключил Карпин.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Коллектив Карпина пропустил два гола к 15‑й минуте.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов».